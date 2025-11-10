В России призвали законодательно урегулировать цены на такси с детскими креслами

Фото: Реальное время

В России назрела необходимость законодательного регулирования цен на такси с детскими креслами. Об этом в интервью RT на русском заявил Михаил Иванов, замглавы Всемирного русского народного собора и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная».

Иванов подчеркнул, что завышенные тарифы на поездки с детьми создают неоправданное финансовое бремя для семей и требуют вмешательства государства.

— Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда поездка с ребенком в такси может стоить семье на 50% дороже обычного тарифа, а в некоторых случаях разница достигает более тысячи рублей, — отметил он.

Реальное время / realnoevremya.ru

По словам Иванова, для многих родителей, не имеющих личного автомобиля, такая наценка становится серьезным препятствием.

— Детей необходимо возить в поликлинику, в театр, на развивающие занятия, и такая наценка бьет по семейному бюджету, — добавил он.

Общественник также отметил, что обеспечение доступности перевозок для детей — это вопрос не только транспортной, но и социальной политики. Он призвал к ограничению размера надбавки за детское кресло, чтобы создать условия для комфорта и мобильности семей с детьми.

— Наш подход заключается в том, чтобы убрать финансовые барьеры, которые мешают родителям обеспечивать своим детям полноценную жизнь, включая все необходимые поездки по городу, — заключил Иванов.



Анастасия Фартыгина