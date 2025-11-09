Новости спорта

Дикиджи победил на этапе Гран-при в Казани, Даниелян — второй, Лутфуллин — третий

16:49, 09.11.2025

Фигурист третий год кряду побеждает в столице Татарстана

Фото: взято с сайта fsrussia.ru

Владислав Дикиджи одержал победу на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани. Фигурист третий год подряд побеждает в столице Татарстана.

Дикиджи набрал 279,12 баллов и занял итоговое первое место. Вторым по решению судей стал Артур Даниелян (253.05), тройку лучших замкнул Глеб Лутфуллин (246.92).

До этого Дикиджи побеждал на этапе Гран-при в Казани в 2023 и 2024 годах.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Ранее в женском одиночном катании победила уроженка Татарстана Дина Хуснутдинова.

Закрывать третий этап Гран-при России в Казани предстоит представителям парного катания. После первого дня соревнований лидирует пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

Зульфат Шафигуллин

СпортФигурное катание Татарстан

