Дикиджи победил на этапе Гран-при в Казани, Даниелян — второй, Лутфуллин — третий
Фигурист третий год кряду побеждает в столице Татарстана
Владислав Дикиджи одержал победу на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани. Фигурист третий год подряд побеждает в столице Татарстана.
Дикиджи набрал 279,12 баллов и занял итоговое первое место. Вторым по решению судей стал Артур Даниелян (253.05), тройку лучших замкнул Глеб Лутфуллин (246.92).
До этого Дикиджи побеждал на этапе Гран-при в Казани в 2023 и 2024 годах.
Ранее в женском одиночном катании победила уроженка Татарстана Дина Хуснутдинова.
Закрывать третий этап Гран-при России в Казани предстоит представителям парного катания. После первого дня соревнований лидирует пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».