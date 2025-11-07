Новости общества

05:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане стройфирма полностью погасила задолженность по зарплате в 11,4 млн рублей

19:35, 07.11.2025

По версии следствия, руководитель строительной фирмы с декабря 2024 года по июнь 2025 года не выплачивал зарплату своим сотрудникам

В Татарстане стройфирма полностью погасила задолженность по зарплате в 11,4 млн рублей
Фото: Артем Дергунов

В Татарстане в ходе расследования уголовного дела строительная фирма полностью погасила задолженность по зарплате перед 40 сотрудниками на сумму более 11,4 млн рублей. Об этом сообщает Следком Татарстана.

По версии следствия, руководитель строительной фирмы с декабря 2024 года по июнь 2025 года не выплачивал зарплату своим сотрудникам, что привело к образованию крупной задолженности.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В ходе проведенных следственных действий были собраны доказательства причастности директора к совершенному преступлению. Под тяжестью собранных улик фигурант полностью погасил имевшуюся перед работниками задолженность.

Сотрудники следственного управления напоминают, что уголовное дело прекращено по нереабилитирующему основанию.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также