В Татарстане стройфирма полностью погасила задолженность по зарплате в 11,4 млн рублей

В Татарстане в ходе расследования уголовного дела строительная фирма полностью погасила задолженность по зарплате перед 40 сотрудниками на сумму более 11,4 млн рублей. Об этом сообщает Следком Татарстана.

По версии следствия, руководитель строительной фирмы с декабря 2024 года по июнь 2025 года не выплачивал зарплату своим сотрудникам, что привело к образованию крупной задолженности.

В ходе проведенных следственных действий были собраны доказательства причастности директора к совершенному преступлению. Под тяжестью собранных улик фигурант полностью погасил имевшуюся перед работниками задолженность.

Сотрудники следственного управления напоминают, что уголовное дело прекращено по нереабилитирующему основанию.

