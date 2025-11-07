Татарстанцы старше 55 лет стали чаще пользоваться ИИ

За девять месяцев 2025 года количество таких пользователей в Татарстане увеличилось в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

Нейросети перестают быть исключительно «игрушкой молодежи» и активно входят в повседневную жизнь широкого круга россиян. Так, интерес к искусственному интеллекту резко вырос среди людей старше 55 лет. Согласно исследованию МегаФона, основанному на обезличенных данных, за девять месяцев 2025 года количество таких пользователей в Татарстане увеличилось в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Второй по темпу роста группой в стране стали молодые люди от 14 до 24 лет — их в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

Специалисты оператора проанализировали интернет-трафик на популярные нейросети, доступные как через браузер, так и через мобильные приложения. Общее число пользователей, которые применяют ИИ в быту или работе, с января по сентябрь 2025 года выросло на 110% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Россияне стали больше расходовать мобильный интернет на работу с нейросетями: трафик на ИИ-сервисы вырос в 15 раз относительно 9 месяцев 2024 года. Особенно активно пользователи интересовались искусственным интеллектом летом — более 80% всего объема трафика на такие площадки пришлось на июнь — август.

Основную часть аудитории (67% посетителей) ИИ по-прежнему составляют люди от 25 до 44 лет, при этом большинство из них — мужчины (около 70%).

Самым популярным инструментом остается ChatGPT. На втором месте — GigaChat, а замыкает тройку лидеров — Qwen. Также кратно вырос интерес к нейроредакторам для создания видео — трафик на них увеличился почти в 8 раз. В то же время россияне стали заметно реже использовать ИИ для генерации музыки: трафик на соответствующие ресурсы упал на 87%.

Больше всего пользователей ИИ по-прежнему сосредоточено в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Однако самые высокие темпы роста интереса к нейросетям зафиксированы в Дагестане, Чечне, Южной Осетии, Ненецком автономном округе, Магаданской области и Калмыкии.

Реклама. ПАО «МегаФон»

