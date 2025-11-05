В Москве задержан подозреваемый в госизмене

Он собирался переехать в другую страну с помощью кураторов

ФСБ задержала 37-летнего жителя Москвы, подозреваемого в государственной измене. Информация об этом поступила от Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, сообщает ТАСС.

По данным следствия, мужчина самостоятельно установил контакт с представителем спецслужбы одного из государств НАТО. В ходе взаимодействия он передал иностранной стороне персональные данные российских граждан, которые придерживаются оппозиционных взглядов. Целью передачи информации было дальнейшее привлечение этих лиц к негласному сотрудничеству.

скриншот видео ТАСС

На москвича возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ — государственная измена в форме оказания помощи иностранному государству в деятельности. Мужчина заявил, что планировал покинуть страну с помощью кураторов.

— Я познакомился с гражданкой, она предложила мне сотрудничество и [сказала, что] может помочь с видами [на жительство] в другой стране, переехать в другую страну, — рассказал он.

Ранее ФСБ задержала жителя Запорожья по делу о госизмене за финансирование ВСУ.

Наталья Жирнова