Скончался бывший вице-президент США Дик Чейни

Дик Чейни, 46-й вице-президент США, занимавший этот пост в администрации Джорджа Буша-младшего с 2001 по 2009 год, скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщил основатель портала Punchbowl Джейк Шерман.

Согласно заявлению семьи политика, Чейни умер в окружении близких.

— Дик Чейни ушел из жизни в возрасте 84 лет, — говорится в сообщении, опубликованном Шерманом в соцсети X.

Чейни сыграл ключевую роль в принятии решений, связанных с внешней политикой США, включая предполагаемое влияние на вступление страны в войну в Ираке. Его действия и взгляды на многие вопросы сделали его одной из самых противоречивых фигур в современной американской политике.

Несмотря на свою долгую карьеру ярого консерватора, Чейни удивил многих, отдав свой последний голос на президентских выборах 2024 года за либерального демократа.

Ричард Брюс Чейни родился 30 января 1941 года в Линкольне, штат Небраска. У него остались жена Линн, дочери Лиз и Мэри Чейни, а также семь внуков. Политическая карьера Чейни оставила значимый след в истории США, и его наследие продолжает вызывать обсуждения и споры среди политиков и историков.

Анастасия Фартыгина