Скончался бывший вице-президент США Дик Чейни
Дик Чейни, 46-й вице-президент США, занимавший этот пост в администрации Джорджа Буша-младшего с 2001 по 2009 год, скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщил основатель портала Punchbowl Джейк Шерман.
Согласно заявлению семьи политика, Чейни умер в окружении близких.
— Дик Чейни ушел из жизни в возрасте 84 лет, — говорится в сообщении, опубликованном Шерманом в соцсети X.
Чейни сыграл ключевую роль в принятии решений, связанных с внешней политикой США, включая предполагаемое влияние на вступление страны в войну в Ираке. Его действия и взгляды на многие вопросы сделали его одной из самых противоречивых фигур в современной американской политике.
- Несмотря на свою долгую карьеру ярого консерватора, Чейни удивил многих, отдав свой последний голос на президентских выборах 2024 года за либерального демократа.
Ричард Брюс Чейни родился 30 января 1941 года в Линкольне, штат Небраска. У него остались жена Линн, дочери Лиз и Мэри Чейни, а также семь внуков. Политическая карьера Чейни оставила значимый след в истории США, и его наследие продолжает вызывать обсуждения и споры среди политиков и историков.
