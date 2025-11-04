Полиция Казани расследует конфликт между соседями в ЖК «Южный парк»
Сотрудники полиции проводят проверку по факту конфликта, переросшего в потасовку, между соседями в жилом комплексе «Южный парк» в пригороде Казани. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.
Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции «Столбище» ОМВД России по Лаишевскому району. В ходе проверки было установлено, что между несколькими мужчинами, являющимися соседями, возник словесный конфликт на бытовой почве, который затем перерос в физическое столкновение.
Зачинщики конфликта были доставлены в отдел полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
