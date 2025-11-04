В Татарстане вводили режим беспилотной опасности

Об этом сообщили в МЧС России

Фото: предоставлено МЧС России

В Татарстане в ночь на 4 ноября был введен режим беспилотной опасности, который действовал с 4:11 до 7:17 утра. Об этом сообщили в МЧС России.

В связи с этим Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая и аэропорт Нижнекамска (Бегишево) временно прекращали принимать и отправлять воздушные суда. Ограничения на полеты для казанского аэропорта были введены с 4:38 утра, а для нижнекамского — с 5:07 утра.

Все ограничения на работу аэропортов были сняты в 6:37 утра, после чего воздушные гавани возобновили свою деятельность в штатном режиме.

Анастасия Фартыгина