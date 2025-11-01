Центробанк рассказал россиянам, как распознавать дипфейки

Неестественный, роботизированный тон, нетипичные движения губ и бровей — одни из признаков мошеннических схем

Центробанк России представил руководство по выявлению поддельных видео и голосовых сообщений, созданных с помощью технологии дипфейк. Эксперты регулятора рассказали о главных признаках фальшивых материалов, которые помогают мошенникам выманивать деньги у граждан.

По данным ЦБ, существует несколько ключевых признаков, по которым можно отличить дипфейк от настоящего видео. В первую очередь следует обратить внимание на особенности речи: неестественный, роботизированный тон, монотонность без эмоциональных оттенков, а также резкие обрывы фраз. Важным моментом является нарушение синхронизации между произносимыми словами и движением губ.

Специалисты также отмечают характерные признаки в мимике человека на видео. К ним относятся редкое моргание, нетипичные движения губ и бровей, полное отсутствие эмоциональной реакции. Дополнительными маркерами подделки служат различные дефекты звука и изображения, а также посторонние шумы.

— Если знакомый прислал вам голосовое или видео, где речь идет о деньгах или финансовой помощи — насторожитесь. Обязательно свяжитесь с человеком, от которого поступило такое сообщение, альтернативным способом и перепроверьте информацию, — сказано в сообщении регулятора.

Подробнее о том, смогут ли мошенники «взламывать» аккаунты россиян с помощью дипфейков — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова