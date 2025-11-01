Парковки в праздничные дни в Казани будут бесплатными

Речь идет о 3,4 и 6 ноября

Фото: Реальное время

Жители и гости Казани смогут бесплатно парковаться на муниципальных парковочных местах в течение трех дней — 3, 4 и 6 ноября. Данная мера приурочена к празднованию Дня народного единства и Дня Конституции Татарстана.

Важно отметить, что в первый день ноября парковочные места работали в обычном режиме. Платная парковка будет действовать до 19:00, как это предусмотрено стандартным графиком работы парковочного пространства города.



Наталья Жирнова