Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +5 градусов
Утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы
Сегодня в Татарстане будет облачно. Днем ожидаются небольшие осадки в виде дождя, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный 7—12 м/с, местами с порывами 15—18 м/с. Утром температура составит порядка +1 градуса, днем — от 0 до +5 градусов. Утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.
