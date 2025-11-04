Татарстан не вошел в топ регионов по доступности автомобилей в III квартале 2025 года

Средняя зарплата в республике составила 79,9 тыс. рублей

По итогам III квартала 2025 года Татарстан не попал в число лидеров по доступности покупки новых автомобилей. Средняя зарплата в республике составила 79,9 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «Авито».

Рейтинг рассчитывался по количеству зарплат, необходимых для приобретения автомобиля. Относительно самой популярной бюджетной модели, Lada Granta (средняя стоимость — 645 тыс. рублей), в лидерах оказались:

Московская область — 6,4 зарплаты;

Марий Эл — 6,5 зарплаты;

Сахалинская область — 6,6 зарплаты.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Для покупки кроссовера Hyundai Creta наилучшие условия сложились в Приморском крае (14,8 зарплаты), Московской области (17,8) и Москве (17,9). Премиальный седан Toyota Camry оказался наиболее доступным в Московской области (26,6 зарплаты), Москве (27) и Санкт-Петербурге (30,4).

Данные по Татарстану в итоговый топ-5 по любой из категорий не вошли, что указывает на менее выгодное соотношение средних зарплат и цен на автомобили.

Елизавета Пуншева