В Казани в парке Урицкого высадили 100 крупномерных сосен

82 дерева украсили пространство около скейт-парка и спортивных снарядов, в то время как 18 сосен высадили у навеса с качелями

В парке имени Урицкого, расположенном в Московском районе Казани, состоялось масштабное озеленение: на территории парка высадили 100 хвойных деревьев. Об этом сообщили в мэрии города.

Крупномерные саженцы сосны обыкновенной высотой от 3,5 метра были размещены рядом со спортивными площадками и вдоль прогулочных дорожек, что придаст парку дополнительный уют.

Сосны распределили по различным зонам парка: 82 дерева украсили пространство около скейт-парка и спортивных снарядов, в то время как 18 сосен высадили у навеса с качелями и вдоль пешеходных дорожек. Часть из них предназначена для создания живой изгороди между спортивной площадкой и скейт-парком.

— В парке Урицкого появились сто молодых сосен. Каждая из них — это наш общий вклад в озеленение района. Теперь гулять по парку будет еще приятнее, ведь он становится уютнее для всех нас. Такие добрые дела объединяют людей, вдохновляют заботиться о природе и делать наш город лучше для будущих поколений, — отметил глава Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков.

Стоит отметить, что в текущем году на территории Кировского и Московского районов Казани было высажено более 10 тыс. деревьев. Озеленение проводилось вдоль нового пешеходного тротуара по улице Хлебозаводской, на автомобильной дороге к экорайону «Серебряный бор», а также на улицах Чистопольской, Энергетиков и Мулланура Вахитова, и на бульваре по улице Серова. Кроме того, на центральных улицах районов заменено травяное покрытие на площади более 30 тыс. кв. м.



Анастасия Фартыгина