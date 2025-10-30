Работа Telegram и WhatsApp* частично ограничена в Крыму по решению РКН

Ограничения введены «для противодействия преступникам»

На территории Республики Крым частично ограничена работа популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp*. Об этом в четверг сообщила пресс-служба местного оператора связи «Волна» (ООО «КТК Телеком»).

Меры по блокировке данных приложений принимаются Роскомнадзором и касаются абонентов всех операторов и провайдеров на территории России.

В пресс-службе сослались на заявление РКН, в котором говорится, что частичные ограничения работы иностранных мессенджеров введены «для противодействия преступникам». Ведомство информировало об этом решении 22 октября.

«Волна» (ООО «КТК Телеком») является одним из ключевых операторов сотовой связи, действующих в Крыму. На полуострове также представлены «К-Телеком» (бренд Win Mobile) и «Миранда-Медиа», которая частично принадлежит ПАО «Ростелеком». Из федеральных операторов в Крыму также работает «Сбер мобайл».

Рената Валеева