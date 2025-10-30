Новости общества

Общество

Работа Telegram и WhatsApp* частично ограничена в Крыму по решению РКН

17:35, 30.10.2025

Ограничения введены «для противодействия преступникам»

Фото: Christian Wiediger на Unsplash

На территории Республики Крым частично ограничена работа популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp*. Об этом в четверг сообщила пресс-служба местного оператора связи «Волна» (ООО «КТК Телеком»).

Меры по блокировке данных приложений принимаются Роскомнадзором и касаются абонентов всех операторов и провайдеров на территории России.

В пресс-службе сослались на заявление РКН, в котором говорится, что частичные ограничения работы иностранных мессенджеров введены «для противодействия преступникам». Ведомство информировало об этом решении 22 октября.

взято с приложения WhatsApp*

«Волна» (ООО «КТК Телеком») является одним из ключевых операторов сотовой связи, действующих в Крыму. На полуострове также представлены «К-Телеком» (бренд Win Mobile) и «Миранда-Медиа», которая частично принадлежит ПАО «Ростелеком». Из федеральных операторов в Крыму также работает «Сбер мобайл».

Рената Валеева
Справка

* Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной.

Общество

