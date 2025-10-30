А сколько сим-карт у вас? Как не остаться без связи после 1 ноября

Как узнать, сколько на вас оформлено сим-карт и что делать, если ваш номер оказался зарегистрирован на другого человека

Фото: пресс-служба Билайна

В России действуют новые правила оформления сим-карт. Согласно закону, на одного гражданина РФ может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт совокупно по всем операторам. Если лимит превышен, то клиент рискует потерять доступ ко всем номерам, зарегистрированным на него. При этом без определенной проверки далеко не каждый пользователь может точно сказать, на кого оформлена его сим-карта или сколько сим-карт оформлено на него в целом.

Билайн заботится о своих клиентах и подготовил гайд о том, как узнать, сколько на вас оформлено сим-карт, и что делать, если ваш номер оказался зарегистрирован на другого человека.

Как проверить число сим-карт

Зайти на портал «Госуслуги» (профиль «Сим-карты») и посмотреть, какие номера зарегистрированы на ваш паспорт. Там должны быть указаны не только номера телефонов, но и операторы, обслуживающие их.

Обратиться в службу поддержки Билайна: по номеру 0611 или прийти в офис с паспортом. Так вы сможете узнать про оформленные на вас сим-карты Билайна.

Запросить информацию у каждого из известных вам операторов по отдельности (для этого нужно обратиться в офис оператора с паспортом).

Через «Госуслуги»

Самый простой способ проверить число сим-карт, зарегистрированных на ваш паспорт, — это «Госуслуги». Зайдите в «Профиль» и откройте раздел «Сим-карты».

Если в данном разделе вы:

Не нашли свой номер? Это повод обратиться к оператору, обслуживающему его. Возможно, номер оформлен на ваши старые паспортные данные или вовсе оформлен не на вас. Необходимо обновить персональные данные (если номер ваш, но данные изменились с момента подключения номера) или переоформить номера на себя с другого владельца. Обновить персональные данные клиенты Билайна, имеющие подтвержденный аккаунт на «Госуслугах», могут через мобильное приложение оператора или в офисе с паспортом. Если вы знаете владельца номера, которым пользуетесь, то придите с ним в офис оператора. При себе у вас должны быть действующие паспорта. Если владельца не знаете — обратитесь в любой офис Билайна с действующей сим-картой и документом, удостоверяющим личность, для прохождения идентификации реального пользователя номера. Все это позволит сохранить номер за вами и избежать блокировки. Подробнее о том, как подтвердить свои паспортные данные и переоформить номер на себя, мы рассказывали здесь.

Обнаружили номера, которые вам незнакомы, и вы не знаете, кто фактически ими пользуется? Необходимо отказаться от таких номеров. Соответствующая кнопка есть для каждого указанного номера в данном разделе на «Госуслугах». Или обратитесь в офисы операторов связи.

Насчитали два десятка номеров (даже если все эти номера вам знакомы, ими пользуетесь вы или ваши родственники)? Стоит переоформить на фактических пользователей часть из них. А неиспользуемые номера отключить полностью. По закону, на одного гражданина РФ может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт совокупно по всем операторам. Важно выполнить требования законодательства, иначе все номера, оформленные на вас, с 1 ноября 2025 года будут заблокированы.

Важно учитывать, что изменения в договоре не происходят день в день. Иногда требуется несколько дней, чтобы осуществить все проверки и процедуры переоформления или отключения, поэтому позаботьтесь заранее о том, чтобы проверить информацию о своих сим-картах и при необходимости дойти в офис оператора.

