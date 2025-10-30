Казань вошла в список популярных внутренних маршрутов у петербуржцев

Средняя цена перелета из Санкт‑Петербурга составила 6,5–14,5 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

Жители Санкт-Петербурга на ноябрьские праздники чаще, чем москвичи, выбирают экзотические зарубежные направления, при этом Казань вошла в число популярных внутренних направлений из Северной столицы, следует из исследования сервиса «Купибилет», пишет ТАСС.

По данным компании, петербуржцы в основном летят за рубеж в Стамбул, Баку и Дубай, а также проявляют повышенный интерес к Пхукету и Осаке; среди внутренних направлений из Петербурга лидируют Москва, Сочи и Калининград, при этом значительным спросом пользовались Казань, Уфа и Самара. Для сравнения, у москвичей на праздники чаще востребованы поездки в страны СНГ, а по внутренним маршрутам — Санкт‑Петербург, Махачкала и Сочи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Исследование также приводит усредненные тарифы: средняя цена перелета из Москвы по России в ноябре составляет 8,5–15,7 тыс. рублей в одну сторону, из Санкт‑Петербурга — 6,5–14,5 тыс. рублей; премиальные зарубежные направления для петербуржцев, например Пхукет и Дубай, оцениваются в среднем в 66,8 тыс. и 45 тыс. рублей соответственно.



Напомним, что спрос россиян на путешествия во время ноябрьских праздников в 2025 году вырос на 30% по сравнению с прошлым годом, при этом Казань вошла в десятку самых популярных направлений для поездок.



Анастасия Фартыгина