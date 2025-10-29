Эксперт рассказал, куда средний и крупный бизнес вкладывает накопленную ликвидность

Результаты исследования представили на Инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!», который впервые прошел в Казани

По данным исследования ВТБ, представленного на первом инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ! Казань», большинство компаний направляют свободные средства на развитие собственного бизнеса — открывают новые направления и точки. Это логично, если рентабельность превышает депозитные ставки, однако такой подход снижает гибкость: быстро высвободить средства из оборота бывает сложно.

На втором месте по популярности у бизнеса остаются вложения в коммерческую недвижимость, которая лучше защищает капитал от инфляции, чем жилые объекты. Третьим инструментом в рейтинге стало золото, которое компании рассматривают как «тихую гавань» на случай рыночных колебаний.

Как отметил управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Двоеглазов, концентрация средств только в собственном бизнесе повышает риски. «Важно соблюдать диверсификацию — вкладывать не только в свою компанию, но и в другие отрасли и валюты. Часть средств — 5—15% — стоит направлять в независимые инструменты, включая фондовый рынок. И это не только акции и облигации», — подчеркнул он.

Интерес к фондовому рынку среди юрлиц растет, но пока отстает от активности частных инвесторов. Сегодня почти каждое второе физлицо имеет брокерский счет, тогда как среди 4 млн зарегистрированных компаний их всего около 100 тыс. «Многие не знают, что брокерский счет может быть открыт не только физлицом, но и компанией. Для казначея это мощный инструмент управления ликвидностью», — отметил эксперт.

Брокерский счет позволяет бизнесу размещать временно свободные средства на короткие сроки через операции РЕПО, валютные СВОПы и БПИФы денежного рынка, а также формировать портфель облигаций для более долгосрочного размещения.

Все чаще компании используют и инструменты хеджирования — фьючерсы и опционы, а также интересуются квазивалютными облигациями, которые дают импортерам и экспортерам возможность размещать валютную выручку под доходность до 8% годовых. «Юрлица имеют доступ к широкой линейке инструментов на Московской бирже: хеджирование, разные классы активов, валютный рынок, драгметаллы и другие», — резюмировал Двоеглазов.

