Татарстан поможет создать хирургические комплексы в Херсонской области

Региону поможет и Краснодарский край

Татарстан примет участие в создании современных хирургических комплексов в Херсонской области совместно с Краснодарским краем. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале по итогам совещания по строительству жилья и медицинских учреждений.

— В Скадовске и Геническе практически готовы проекты современных хирургических комплексов — с ними нам помогут Краснодарский край и Республика Татарстан, — написал он.



Напомним, в августе Сальдо заявил о начале строительства жилья в области, выделив под эти цели 44 участка общей площадью почти 600 гектаров. Кроме того, участникам специальной военной операции и другим социально незащищенным категориям граждан будут предложены скидки на приобретение жилья.

Рената Валеева