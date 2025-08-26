Путин провел встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо, на которой обсудили важные шаги по развитию региона. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Сальдо сообщил, что в области началось строительство жилья: выделено 44 участка общей площадью почти 600 гектаров. Кроме того, участникам специальной военной операции и соцкатегориям граждан предложат скидки на покупку жилья.

Также он заявил, что начался ремонт магистрали федерального значения М-17 со стороны Крыма. Для двух ключевых населенных пунктов на побережье Азовского и Черного морей разработаны мастер-планы.

Губернатор добавил, что почти все крупные банки уже работают в Херсонской области, выдано 230 тыс. банковских карт. В регионе зарегистрировано почти 13 тыс. новых предприятий, а собственные доходы составили более 7 млрд рублей.

Сальдо также сообщил о создании 60 инвестиционных площадок и заключении 45 договоров с инвесторами, что принесло более 10 млрд рублей вложений в экономику региона.

Путин поручил правительству рассмотреть возможность поставки бронированных машин для системы здравоохранения Херсонской области.

Анастасия Фартыгина