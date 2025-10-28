По трассе М-12 «Восток» проехали более 48 млн раз с момента запуска

Глава «Автодора» назвал трассу одним из самых масштабных автодорожных проектов современности

Фото: скриншот телеграм-канала раиса Татарстана

С момента открытия движения по новой скоростной магистрали М-12 «Восток» от Москвы до Казани автомобилисты совершили по ней уже более 48 миллионов поездок. Эту статистику озвучил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Он назвал М-12 «Восток» одним из самых масштабных автодорожных проектов современности и подчеркнул его колоссальную значимость — как для миллионов автомобилистов, так и для развития экономики всей страны.

— Благодаря беспрецедентной поддержке президента Российской Федерации и правительства РФ, нам в рекордные сроки удалось завершить строительство М-12, — отметил Петушенко.

Автомобилисты совершили более 137 млн поездок по скоростным трассам «Автодора» за лето, при этом трасса М-12 «Восток» от Москвы до Казани продемонстрировала рост трафика на 8%.



Рената Валеева