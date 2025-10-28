Новости общества

В России за сутки потушили четыре лесных пожара

09:07, 28.10.2025

В ликвидации возгораний задействовано 109 человек и 24 единицы техники

Фото: Алмаз Мустафин/vk.com/i_zamal

За минувшие сутки на территории России ликвидировано четыре лесных пожара в трех регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению четырех возгораний в трех субъектах России. В ликвидации возгораний задействовано 109 человек и 24 единицы техники.

  • Для авиационного мониторинга лесопожарной обстановки используются два воздушных судна
взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

По состоянию на 28 октября режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами не введен. Особый противопожарный режим действует в 10 регионах страны. Пожароопасный сезон объявлен в 40 регионах.

Анастасия Фартыгина

