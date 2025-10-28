В России за сутки потушили четыре лесных пожара

В ликвидации возгораний задействовано 109 человек и 24 единицы техники

За минувшие сутки на территории России ликвидировано четыре лесных пожара в трех регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению четырех возгораний в трех субъектах России. В ликвидации возгораний задействовано 109 человек и 24 единицы техники.

Для авиационного мониторинга лесопожарной обстановки используются два воздушных судна

По состоянию на 28 октября режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами не введен. Особый противопожарный режим действует в 10 регионах страны. Пожароопасный сезон объявлен в 40 регионах.



Анастасия Фартыгина