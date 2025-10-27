Новости экономики

Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник, 28 октября

17:56, 27.10.2025

Евро подешевел на 2,06 рубля, а доллар — на 1,99

Фото: Реальное время

Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник, 28 октября. Рубль усилил свои позиции по отношению к основным денежным единицам.

Доллар подешевел на 1,99 рубля, евро снизился на 2,06 рубля, а юань — на 0,24 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 78,98 рубля;
  • евро — 92,02 рубля;
  • юань — 11,06 рубля.
Рената Валеева

