Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник, 28 октября
Евро подешевел на 2,06 рубля, а доллар — на 1,99
Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник, 28 октября. Рубль усилил свои позиции по отношению к основным денежным единицам.
Доллар подешевел на 1,99 рубля, евро снизился на 2,06 рубля, а юань — на 0,24 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 78,98 рубля;
- евро — 92,02 рубля;
- юань — 11,06 рубля.
