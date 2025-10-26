Новости общества

13:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России за сутки потушили восемь лесных пожаров

11:24, 26.10.2025

В ликвидации возгораний задействовано 256 человек и 45 единиц техники

В России за сутки потушили восемь лесных пожаров
Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

За минувшие сутки на территории России ликвидировано восемь лесных пожаров в четырех регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению шести возгораний в трех субъектах России. В ликвидации возгораний задействовано 256 человек и 45 единиц техники.

Для авиационного мониторинга лесопожарной обстановки используются пять воздушных судов.

взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

По состоянию на 26 октября режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами введен в одном регионе. Особый противопожарный режим действует в 11 регионах страны. Пожароопасный сезон объявлен в 41 регионе.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также