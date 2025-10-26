Дональд Трамп назвал условие для встречи с президентом России

Заявление последовало после того, как Трамп объявил об отмене своей ранее запланированной встречи с российским лидером в Будапеште

Фото: пресс-служба Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным только в том случае, если будет достигнуто понимание о заключении сделки по урегулированию на Украине, пишет РИА «Новости».

— Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить время зря. У меня всегда были прекрасные отношения с Владимиром Путиным, — подчеркнул Трамп.

Это заявление последовало после того, как Трамп объявил об отмене своей ранее запланированной встречи с российским лидером в Будапеште, о которой они договорились во время телефонного разговора на прошлой неделе. Он отметил, что намерен провести такую встречу в будущем.

скриншот видео kremlin.ru

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью американским телеканалам выразил уверенность, что переговоры Путина и Трампа состоятся, но, вероятно, позже. Он подчеркнул, что Москва заинтересована завершить конфликт на Украине как можно скорее, но только с учетом интересов России. По словам Дмитриева, урегулирование включает в себя вопросы территорий, нейтралитета Украины и гарантий безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отмену встречи в Будапеште, уточнил, что «сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей», поскольку конкретных сроков никто не называл.

Анастасия Фартыгина