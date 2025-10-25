В России за сутки потушили два крупных лесных пожара

В ликвидации возгораний задействовано 165 человек и 33 единицы техники

Фото: Реальное время

За минувшие сутки на территории России ликвидировано два крупных лесных пожара в двух регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению восьми возгораний, охвативших пять субъектов России. В ликвидации возгораний задействовано 165 человек и 33 единицы техники.

Для сравнения — за 22 октября в России удалось полностью ликвидировать два лесных пожара.

Для авиационного мониторинга лесопожарной обстановки используются шесть воздушных судов.

взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

По состоянию на 24 октября режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами не введен. Особый противопожарный режим действует в 11 регионах страны. Пожароопасный сезон объявлен в 41 регионе.



Анастасия Фартыгина