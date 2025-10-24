Центробанк опубликовал официальный курс валют на субботу, 25 октября
Рубль усилил свои позиции по отношению к основным денежным единицам
Доллар подешевел на 0,30 рубля, евро снизился на 0,31 рубля, а юань — на 0,06 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 80,97 рубля;
- евро — 94,08 рубля;
- юань — 11,31 рубля.
