Центробанк опубликовал официальный курс валют на субботу, 25 октября

18:24, 24.10.2025

Рубль усилил свои позиции по отношению к основным денежным единицам

Фото: Timon Studler on Unsplash

Центробанк опубликовал официальный курс валют на субботу, 25 октября. Рубль усилил свои позиции по отношению к основным денежным единицам.

Доллар подешевел на 0,30 рубля, евро снизился на 0,31 рубля, а юань — на 0,06 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 80,97 рубля;
  • евро — 94,08 рубля;
  • юань — 11,31 рубля.
Наталья Жирнова

