Экс-главу Ростова-на-Дону задержали за причинение ущерба бюджету на 47 млн

Будучи мэром, он привлек кредит от коммерческого банка

Фото: Максим Платонов

СК России возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко по статье о превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба правоохранительного органа.

По данным следствия, в 2020 году Логвиненко, занимая пост мэра, нарушил бюджетное законодательство, привлекая кредит от коммерческого банка. Эти действия нанесли значительный ущерб городской казне.

Сообщается, что сумма ущерба, причиненного бюджету Ростова-на-Дону, превысила 47 млн рублей. В настоящее время бывший чиновник задержан, следственные органы направили в суд ходатайство о его заключении под стражу.

Напомним, что экс-мэра Бугульмы Линара Закирова лишат квартиры и авто, оформленных на его бывшую сотрудницу, в пользу государства. Эти активы были приобретены Закировым на неподтвержденные доходы.

Наталья Жирнова