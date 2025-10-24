Цены на продукты в Татарстане за неделю выросли

Это наиболее заметно в разделе овощей

Фото: Динар Фатыхов

Средние потребительские цены на большинство продуктов питания в Татарстане увеличились за последнюю неделю, свидетельствуют данные оперативного мониторинга от 20 октября 2025 года.

Так, говядина подорожала на 0,23%, курица — на 0,27%. Полукопченая колбаса стала дешевле на 0,13%, однако вареная колбаса прибавила в цене 0,35%. Молоко выросло в цене на 1,13%, творог стал дороже на 0,22%, яйца — сразу на 4,58%.

Наиболее заметный рост продемонстрировали овощи: картофель подорожал на 4,24%, капуста — на 3,12%, лук — на 1,08%, огурцы — на 3,06%, помидоры — на 4,75%. Между тем сахар подешевел на 1,94%, свекла потеряла в цене 1,99%, морковь осталась практически на прежнем уровне (+0,03%). Среди фруктов: яблоки подорожали на 0,76%, бананы — на 1,15%.

Особенность наблюдаемой тенденции заключается в незначительном колебании большинства позиций и небольшом росте общей инфляции продуктов первой необходимости.

Дмитрий Зайцев