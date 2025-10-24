Пожарные Татарстана за сутки ликвидировали 8 пожаров, включая 3 в жилом секторе

Спасатели совершили шесть выездов по ложным вызовам

Фото: Динар Фатыхов

За прошедшие сутки, 23 октября, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана отреагировали на восемь пожаров, из них три произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

Помимо тушения пожаров, пожарные подразделения совершили шесть выездов по ложным вызовам и девять раз выезжали для взаимодействия с другими службами.

Также в течение суток сотрудники МЧС восемь раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах Татарстана происшествий за прошедшие сутки не зарегистрировано.

За 22 октября подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана отреагировали на пять пожаров, из которых четыре произошли в жилом секторе.

Рената Валеева