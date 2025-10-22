В Татарстане пресекли деятельность группы, отмывавшей деньги для онлайн-казино

На сегодняшний день установленная сумма незаконного дохода составляет 4,3 млн рублей

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с полицейскими из Татарстана пресекли деятельность организованной группы из 10 человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

С января прошлого года злоумышленники занимались приемом денежных средств от клиентов онлайн-казино. Для этого использовались процессинговые площадки, на которых размещались данные банковских карт, приобретенных у третьих лиц.

Полученные средства конвертировались в криптовалюту, которая впоследствии переводилась организаторам подпольного игорного бизнеса. За свои услуги группа взимала комиссию в размере не менее 6% от оборота.

Следователем ГСУ МВД по Татарстану возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 («Незаконная банковская деятельность») и 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ.

В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых были изъяты сотни банковских карт, средства связи, компьютерная техника, сим-карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела.

Рената Валеева