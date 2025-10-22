В Татарстане вырос спрос на специалистов PostgreSQL

Татарстан входит в число лидеров по спросу на некоторые ключевые цифровые компетенции, но существенно уступает Москве и Санкт-Петербургу. Об этом сообщают аналитики hh.ru, которые проанализировали востребованность ИТ-навыков в региональном разрезе.

В топ-5 самых востребованных ИТ-навыков в России вошли SQL, Linux, Python, PostgreSQL и Git. При этом, хотя большая часть вакансий, требующих этих навыков, сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге, Татарстан занимает заметные позиции по отдельным компетенциям. В частности, республика вошла в тройку лидеров по количеству вакансий, требующих знания PostgreSQL (3% от общероссийского числа), уступив только Москве и Санкт-Петербургу.

За 9 месяцев 2025 года в Татарстане было открыто 2,4 тыс. вакансий с навыками SQL (3% от общероссийского числа), 1,2 тыс. вакансий с навыками Linux (2%), 950 вакансий с навыками Python (2%) и порядка 1,5 тыс. вакансий с навыками Git (2%).

По словам руководителя направления «Карьера и навыки» hh.ru Марины Дороховой, необходимо развивать локальное образование и стимулировать занятость специалистов вне столиц, а также создавать условия для распределенных команд, что позволит компаниям привлекать профессионалов из разных территорий. Также важным является подтверждение специалистами своей квалификации для повышения конкурентоспособности на рынке труда.

Рената Валеева