В ночном ДТП на Горьковском шоссе пострадали шесть человек

Водитель Lada Priora, двигаясь по Горьковскому шоссе, нарушил ПДД и совершил столкновение

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего ночью в Казани, травмы получили шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

По предварительным данным, водитель Lada Priora, двигаясь по Горьковскому шоссе, нарушил ПДД и совершил столкновение с попутно следовавшей машиной Toyota Camry.

— В результате ДТП в автомобиле Toyota Camry пострадали водитель и пассажир, в автомобиле Lada Priora — водитель и три пассажира. Все пострадавшие в сознании были доставлены в медицинские учреждения на автомобилях скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Рената Валеева