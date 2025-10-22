В ночном ДТП на Горьковском шоссе пострадали шесть человек
Водитель Lada Priora, двигаясь по Горьковскому шоссе, нарушил ПДД и совершил столкновение
В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего ночью в Казани, травмы получили шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.
По предварительным данным, водитель Lada Priora, двигаясь по Горьковскому шоссе, нарушил ПДД и совершил столкновение с попутно следовавшей машиной Toyota Camry.
— В результате ДТП в автомобиле Toyota Camry пострадали водитель и пассажир, в автомобиле Lada Priora — водитель и три пассажира. Все пострадавшие в сознании были доставлены в медицинские учреждения на автомобилях скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».