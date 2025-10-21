Первый замглавы Минпромторга России покинул свой пост

Указ об освобождении от должности подписал Михаил Мишустин

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Василия Осьмакова от должности первого заместителя министра промышленности и торговли РФ. Документ датирован 15 октября.

Согласно официальному документу, отставка связана с переходом замминистра на другую работу.

— Освободить Осьмакова Василия Сергеевича от должности первого заместителя министра промышленности и торговли РФ в связи с переходом на другую работу, — говорится в документе.

В 2016 году Осьмаков был назначен заместителем министра, а в 2021 году получил повышение до первого заместителя министра промышленности и торговли РФ.



Наталья Жирнова