Первый замглавы Минпромторга России покинул свой пост

19:40, 21.10.2025

Указ об освобождении от должности подписал Михаил Мишустин

Фото: скриншот с сайта Минпромторга России

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Василия Осьмакова от должности первого заместителя министра промышленности и торговли РФ. Документ датирован 15 октября.

Согласно официальному документу, отставка связана с переходом замминистра на другую работу.

— Освободить Осьмакова Василия Сергеевича от должности первого заместителя министра промышленности и торговли РФ в связи с переходом на другую работу, — говорится в документе.

В 2016 году Осьмаков был назначен заместителем министра, а в 2021 году получил повышение до первого заместителя министра промышленности и торговли РФ.

Ранее сообщалось, что машиностроение показало рост в российском экспорте.

Наталья Жирнова

