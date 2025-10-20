Гарантийный фонд помог елабужскому производителю привлечь 97 млн рублей

Производство занимается лакокрасочными материалами

Фото: Реальное время

Предприятие из Елабуги, производящее лакокрасочные материалы, получило поддержку для развития бизнеса. Компания, основанная ИП Владимиром Гудем в 1992 году, привлекла почти 100 млн рублей заемного финансирования, сообщает Гарантийный фонд РТ.

Сообщается, что в период с 2016 по 2022 год татарстанский производитель привлек 97 млн за счет заемных финансов под поручительством фонда. Гарантийный фонд помог предприятию получить кредит, выдав ему поручительство на 45 млн рублей. Это было сделано потому, что у компании не хватало собственного имущества для залога в банке.

Сегодня компания располагает собственными логистическими ресурсами, что позволяет осуществлять поставки продукции по всей России. Известно, что руководство предприятия планирует дальнейшее развитие: расширение производственных площадей и увеличение ассортимента продукции.

Ранее компания «КАМА-Энергетика» также привлекла себе 470 млн рублей на развитие производства.

Наталья Жирнова