В домене .RU зарегистрировали 6 млн доменных имен

Рекорд в 5 млн доменных имен был зафиксирован 10 лет назад

Фото: Мария Зверева

Сегодня, 20 октября 2025 года, в национальной доменной зоне .RU было зарегистрировано шестимиллионное доменное имя, сообщает Координационный центр доменов .RU/.РФ. Предыдущий рекорд — 5 млн доменов — был достигнут почти десять лет назад, в ноябре 2015 года.

По данным центра, российская зона занимает 5-е место среди национальных доменов мира, уступая лишь Германии (.DE), Китаю (.CN), Великобритании (.UK) и Нидерландам (.NL). В общемировом рейтинге всех доменов верхнего уровня .RU находится на 9-й позиции, следуя за .COM, .NET, .ORG и .XYZ.

Наибольшее количество доменных имен зарегистрировано в Москве — более 1,56 млн, затем идут Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область. Всего 97% доменов в зоне .RU делегированы, из них 27% принадлежат компаниям и 73% — частным пользователям. С начала 2025 года зарегистрировано 1,4 млн новых доменов, в среднем по 4 800 ежедневно.

Директор Координационного центра Андрей Воробьев отметил, что достижение шестимиллионной отметки стало подтверждением доверия к российскому интернет-пространству. По его словам, .RU стабильно растет даже в сложных условиях, оставаясь надежной инфраструктурой для бизнеса и пользователей.

— Шесть миллионов — не просто цифра, а отражение доверия, которое российские пользователи и бизнес оказывают национальной зоне. Даже в непростых экономических и геополитических условиях .RU продолжает стабильно расти, подтверждая устойчивость и потенциал российской интернет-экономики. За эти годы она стала цифровым домом для миллионов компаний, онлайн-проектов и инициатив, выбравших надежность, безопасность и развитие в российской цифровой среде, — добавил он.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Генеральный директор Технического центра Интернет Алексей Рогдев подчеркнул, что активность в доменной зоне остается высокой: более 1,4 млн доменов используются для полноценных сайтов, столько же — для одностраничников и приложений, а еще 755 тыс. задействованы в почтовых сервисах.

Сегодня в домене .RU работает 151 аккредитованный регистратор в 13 городах страны. Лидеры рынка — компании Рег.ру и Руцентр, которые вместе контролируют почти две трети всех регистраций.

— Сегодня компаниям для повседневной работы требуется не один, а целый набор доменов. Речь уже не только о сайте для клиентов, но и об адресах для внутренних систем, почты и мобильных приложений. Кроме того, крупный бизнес активно страхует риски, выкупая домены с возможными опечатками в названии бренда. Это защищает и пользователей, которые могут ошибиться при вводе адреса, и саму компанию от злоумышленников, создающих фишинговые копии ее сайтов, — комментирует глава группы Рунити Андрей Кузьмичев.

Домен .RU был делегирован России корпорацией ICANN в 1994 году. Первый миллион доменов был зарегистрирован в 2007-м, а уже через восемь лет зона достигла пятимиллионной отметки. Новый рекорд стал важным этапом в развитии российской интернет-инфраструктуры.

Артем Гафаров