Лувр вновь открылся после кражи «драгоценностей французской короны»

Часть помещений пока останется закрытой для посещения

Фото: Реальное время

Парижский Лувр возобновил свою работу в понедельник, после закрытия в воскресенье в связи с дерзким ограблением, произошедшим 19 октября. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на пресс-службу музея.

Накануне музей был закрыт на весь день после того, как группа злоумышленников совершила налет на галерею, где хранились «драгоценности французской короны». По заявлению министра культуры Франции Рашиды Дати, были похищены восемь украшений, представляющих «неоценимое культурное наследие».

Несмотря на открытие музея, часть помещений пока останется закрытой для посещения.

Парижский прокурор заявил, что рассматривает ограбление как дело рук организованной преступности. Грабителям удалось скрыться с места преступления.

По информации Le Parisien, трое человек в масках ограбили галерею Аполлона, похитив ценные ювелирные изделия. Предположительно, грабители забрали девять из 23 предметов коллекции Наполеона III, включая ожерелье, брошь и тиару.

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что власти делают все возможное для поиска похищенных экспонатов и привлечения виновных к ответственности. «Для этого предпринимаются все возможные меры под руководством парижской прокуратуры», — заявил он.

В ходе расследования неподалеку от музея была обнаружена сломанная корона императрицы Евгении, жены Наполеона III. Самый крупный бриллиант в коллекции, знаменитый «Регент» весом более 140 каратов, остался нетронутым.

Рената Валеева