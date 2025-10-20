Глава Nvidia Дженсен Хуанг посетит Южную Корею для переговоров с мировыми и корейскими лидерами

На саммите APEC CEO в конце октября он обсудит развитие технологий ИИ, робототехники и цифровых двойников с руководителями Samsung и SK Hynix

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг примет участие в саммите руководителей стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC CEO Summit), который пройдет в Южной Корее с 28 по 31 октября. Как сообщили в компании, в рамках визита он встретится с мировыми лидерами и топ-менеджерами крупнейших корейских корпораций.

В Nvidia отметили, что Хуанг планирует обсудить с партнерами продвижение технологий искусственного интеллекта, робототехники, цифровых двойников и автономного транспорта. Эти направления считаются ключевыми в стратегии компании, которая занимает лидирующие позиции на мировом рынке графических и ИИ-чипов.

По данным СМИ, глава Nvidia также проведет отдельные переговоры с руководством Samsung Electronics и SK Hynix — ведущих производителей памяти, используемой в центрах обработки данных для обучения ИИ-моделей. В Samsung отказались комментировать предстоящие встречи, представители SK Hynix на запросы журналистов пока не ответили.

Саммит CEO проходит параллельно с основным форумом лидеров стран APEC, где собираются главы 21 государства региона. В этом году в центре внимания — развитие технологий, укрепление торговых связей и устойчивый экономический рост.



Визит Хуанга проходит на фоне продолжающегося торгового конфликта между США и Китаем, который затронул и саму Nvidia. В сентябре китайские власти обвинили компанию в нарушении антимонопольного законодательства, что стало новым витком напряженности между странами.

Артем Гафаров