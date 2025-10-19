«Балтика» разгромила «Рубин» в Казани, Даку не забил пенальти

Гости забили три безответных мяча

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» проиграл «Балтике» со счетом 0:3 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Для команды Рашида Рахимова поражение стало вторым в Казани за 2025 год.

В составе «Балтики» голы забили Брайан Хиль, Максим Петров и Мингиян Бевеев. На 52-й минуте матча нападающий «Рубина» Мирлинд Даку не реализовал пенальти — удар отразил вратарь Максим Бориско.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В активе «Балтики» после победы стало 23 очка, команда Андрея Талалаева сохранила пятую строчку в чемпионате. «Рубин» с 18 баллами остался на седьмой позиции.

Это поражение стало для казанской команды лишь вторым в 2025 году в домашнем поединке.

Следующий матч «Рубин» проведет 22 октября в Казани с «Ахматом» в рамках группового этапа Кубка России.

«Рубин» (Казань) — «Балтика» (Калининград) — 0:3 (0:2, 0:1)

Голы:

0:1 — 7, Хиль (Йенне);

0:2 — 19, Петров (Титков);

0:3 — 80, Бевеев (Пряхин)

Зульфат Шафигуллин