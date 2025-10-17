На заводе «Авангард» в Башкортостане произошел взрыв: есть пострадавшие

Минздрав Башкирии уточнил, что из-под завалов уже извлечены три человека, остальные разыскиваются спасателями

В Стерлитамаке произошел взрыв в одном из цехов оборонного предприятия ФКП «Авангард», в результате которого есть пострадавшие. Городская больница Стерлитамака переведена на особый режим работы.

Администрация города подтвердила данные о взрыве. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что одно из зданий предприятия «получило серьезные повреждения», и подтвердил наличие пострадавших, которым оказывается необходимая помощь. Сотрудники завода эвакуированы.

Взрыв произошел в 20:40 по местному времени (18:40 мск). В этот момент в цехе находились шестеро сотрудников, все они, по предварительным данным, получили ранения различной степени тяжести. Минздрав Башкирии уточнил, что из-под завалов уже извлечены три человека, остальные разыскиваются спасателями.

На место происшествия стянуты силы МЧС, пожарной службы и других экстренных ведомств. Причины произошедшего выясняются.

ФКП «Авангард», созданное в 1991 году и работающее в Стерлитамаке с 1943 года, является единственным в республике предприятием, занимающимся расснаряжением боеприпасов и производством промышленных взрывчатых веществ. В 2022 году завод был акционирован, акции переданы госкорпорации «Ростех».

Позднее стало известно, что число пострадавших в результате взрыва на оборонном предприятии «Авангард» в Стерлитамаке возросло до восьми человек. Одна из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние двух других оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет, сообщил Хабиров.

Анастасия Фартыгина