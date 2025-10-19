Счетная палата выявила неэффективное расходование средств в системе ОМС

Счетная палата оценила, что функционал 10 филиалов можно перевести на электронный документооборот, сэкономив до 25 млн рублей в год

Счетная палата России провела аудит Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и территориальных фондов ОМС (ТФОМС) Московской области и Краснодарского края, выявив недостатки в эффективности расходования средств и системные проблемы, требующие более экономного подхода.

Ключевой проблемой названо отсутствие единого подхода к созданию филиалов ТФОМС, что приводит к излишним затратам на их содержание. На начало 2025 года в 28 ТФОМС функционировало 139 филиалов, общие расходы на которые в 2024 году составили 245 млн рублей (без учета зарплат). Счетная палата оценила, что в Краснодарском крае функционал 10 филиалов можно перевести на электронный документооборот, сэкономив до 25 млн рублей в год.

Кроме того, аудит выявил недостатки в персонифицированном учете застрахованных лиц, в том числе предоставление недостоверных сведений и несвоевременное информирование военкоматами о призывниках, что приводит к необоснованному финансированию медорганизаций.

В ТФОМС Краснодарского края обнаружены риски завышения расходов на оплату труда: фактическая численность превышает нормативную на 29 единиц, что может привести к экономии в 42,2 млн рублей в год. В ТФОМС Московской области выявлены нарушения на 8,6 млн рублей, включая нецелевое использование средств и содержание избыточного автотранспорта.

Также отмечен формальный подход к медико-экономической экспертизе, где один специалист проводил от 2 до 85 тыс. экспертиз в день, что ставит под сомнение их качество.

