«Ак Барс» разгромил в гостях «Сибирь» в матче КХЛ

Казанцы одержали шестую победу подряд

«Ак Барс» обыграл в Новосибирске «Сибирь» со счетом 4:1 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина одержала шестую победу подряд в чемпионате.

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Артем Галимов, Митчелл Миллер, Кирилл Семенов и Владимир Алистров. У «Сибири» гол в активе Ильи Люзенкова, для которого это результативное действие стало первым в карьере в КХЛ.

«Ак Барс» продлил победную серию в чемпионате до шести игр подряд. Ранее в выездной серии казанцы одолели ЦСКА (3:2) и «Салавата Юлаева» (4:1).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 18 октября в Астане с «Барысом» в 15:00 по московскому времени.

«Сибирь» — «Ак Барс» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы:

0:1 — Галимов (Марченко, Биро, 18:00);

1:1 — Люзенков (Аланов, Кара, 25:50);

1:2 — Миллер (Лямкин, Семенов, 37:32);

1:3 — Семенов (Яшкин, Барабанов, 54:35)

1:4 — Алистров (Галимов, Сафонов, 58:45, 5х4)

Зульфат Шафигуллин