В Казани на Горьковском шоссе произошло смертельное ДТП: трое погибли

Фото: Динар Фатыхов

На Горьковском шоссе в Казани произошло смертельное ДТП, в котором погибли три человека. Предварительной причиной аварии стало грубое нарушение ПДД 21-летней водительницей с всего пятью месяцами стажа, которая не справилась с управлением на высокой скорости. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По данным ГИБДД, девушка за рулем Honda Accord двигалась со стороны улицы Залесной. За несколько минут до аварии технические средства фиксации зарегистрировали скорость автомобиля в 83 км/ч, затем 133 км/ч и, наконец, 165 км/ч за минуту до столкновения. Превысив допустимую скорость в три раза, водительница не справилась с управлением, автомобиль врезался в опору освещения, которая была вырвана с корнем, а затем в бетонное ограждение. От удара машина превратилась в груду металлолома.

В результате аварии на месте погибли все трое пассажиров — мужчины 30 и 31 года, один из которых был владельцем автомобиля. По предварительной информации, девушка и ее друзья ранее отдыхали на Голубом озере. Мужчины были нетрезвы, поэтому попросили ее отвезти их домой. Как сообщила следователям сама виновница ДТП, хозяин машины, сидевший на переднем пассажирском сиденье, просил ее ехать быстрее.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. В отношении 21-летней водительницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Эта авария вновь обострила вопрос о качестве подготовки водителей. В ГИБДД сообщили, что на федеральном уровне планируется ужесточить экзамены и ввести для автошкол новый показатель оценки — количество ДТП, совершенных их выпускниками. По данным ведомства, с начала года в Татарстане по вине молодых водителей произошло 151 ДТП, в которых погибли 12 человек.

Анастасия Фартыгина