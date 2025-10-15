Суд в Петербурге признал «Таврический банк» банкротом

Согласно реестру обязательств, размер страховой ответственности АСВ перед вкладчиками составляет 56,5 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду удовлетворил заявление Банка России о признании банкротом «Таврического банка». Это решение открывает процедуру конкурсного производства, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назначено конкурсным управляющим для расчетов с вкладчиками и кредиторами, пишет РИА «Новости».

Лицензия на осуществление банковских операций у «Таврического банка», который по величине активов занимал 60-е место в банковской системе, была отозвана Центральным банком в начале сентября 2025 года. Причиной послужило отсутствие перспектив реализации модели санации и полная утрата банком собственных средств.

Согласно реестру обязательств, размер страховой ответственности АСВ перед вкладчиками составляет 56,5 млрд рублей. Возмещение в пределах установленных лимитов (до 1,4 млн рублей, включая проценты) смогут получить порядка 57 тыс. вкладчиков, из которых 234 являются юрлицами.

АСВ проинформировало, что задолженность перед кредиторами первой и второй очередей будет погашена полностью. Планируется, что расчеты с вкладчиками-кредиторами первой очереди в полном объеме начнутся после закрытия реестра требований кредиторов, ориентировочно в январе 2026 года.

Информацию о дате закрытия реестра и первом собрании кредиторов, которое будет созвано в течение 90 дней, АСВ разместит дополнительно.

Анастасия Фартыгина