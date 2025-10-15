Татарстан спишет бюджетные кредиты к концу 2027 года

Речь идет о 44,5 млрд рублей госдолга

Фото: Динар Фатыхов

Бюджетные кредиты Минфина РФ на 44,5 млрд рублей, взятые на строительство объектов Универсиады-2013 и других инфраструктурных проектов, предполагается списать к концу 2027 года. Об этом сообщил вице-премьер Татарстана, министр экономики Мидхат Шагиахметов во время парламентских слушаний.



— В 2025 году нам была одобрена заявка на списание 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Общая сумма составляет 44,5 миллиардов рублей», — рассказал он.

По его словам, списание части бюджетных кредитов произойдет в этом году, в следующем году — 16,6 млрд рублей, оставшиеся 18,2 млрд рублей — в 2027 году.

— Т. е. 44,5 млрд руб. в ближайшие три года мы должны списать, — рассказал он, отвечая на вопросы депутатов. Дополнительных заимствований республика брать не планирует.

Бюджетные кредиты Минфина РФ привлекались на завершение реконструкции Горьковского шоссе в 2024 году, на покупку 121 автобуса для перевозки пассажиров в городах, на развитие магистральной канализации «Экорайона» в Аракчино, а также на проекты «Современная школа», «Культурная среда», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Региональная и местная дорожная сеть».

Правила списания 2/3 задолженности были утверждены правительство РФ в феврале 2025 года. Согласно им, регионы освобождаются от погашения двух третей задолженности по бюджетным кредитам, сложившейся по состоянию на 1 марта 2024 года. Регионы смогут, в первую очередь, вложить средства в проекты сферы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе проекты, направленные на замену и ремонт лифтов в многоквартирных домах. На эти цели должно быть выделено не менее половины высвобождаемых средств. Кроме того, регионы смогут направить средства на проекты обновления общественного транспорта, развитие опорных населенных пунктов, на компенсацию расходов региона по инвестиционному налоговому вычету.

Луиза Игнатьева