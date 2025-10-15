Новости экономики

Строительство двух спорткомплексов в Челнах может обойтись без поддержки РФ

17:35, 15.10.2025

Средства на них пока не заложены в проекте федерального бюджета на 2026—2028 годы

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Основная нагрузка по финансированию строительства двух спорткомплексов к 400-летию Набережных Челнах ложится на ПАО «КАМАЗ», но будет ли ему оказана поддержка из федерального бюджета остается неясным. Об этом рассказал министр финансов РТ Марат Файзрахманов во время парламентских слушаний по проекту бюджета РТ на 2026—2028 годы.

«Основной вопрос — это средства КАМАЗа. Также запрашивали средства у федерального бюджета. Пока информации о предоставлении ими необходимых средств нет», — сообщил он, отвечая на вопрос депутатов.

В будущем году пройдет празднование 400-летия города Набережные Челны и 50-летия со дня выпуска первого автомобиля КАМАЗ. Правительством России принят план мероприятий, в котором предусмотрено строительство в городе двух спортивных комплексов — центра волейбола и ледового дворца. Общая стоимость сооружений не называлось, но власти договорились строить на паритетной основе. Центр волейбола должен появиться в 36-м комплексе, а ледовый дворец — в Замелекесье.

Луиза Игнатьева

ЭкономикаБюджет Татарстан

