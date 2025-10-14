Аэропорт Краснодара обслужил 100 тыс. пассажиров после возобновления работы

Казань — в списке ключевых направлений

Международный аэропорт Краснодара спустя месяц после возобновления работы преодолел отметку в 100 тыс. обслуженных пассажиров. Об этом сообщили представители аэропорта на Международном авиационном и туристическом форуме AIRTRAVELSOCHI 2025.

По данным на 13 октября, воздушная гавань обслужила 102 тыс. пассажиров, из которых 76 тыс. воспользовались внутренними рейсами, а 26 тыс. — международными. Одним из восьми ключевых внутренних направлений из Краснодара стала Казань. Рекордный пассажиропоток был зафиксирован 12 октября, когда за сутки аэропорт обслужил 6 502 человека.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— До конца года мы планируем принять более 500 тыс. пассажиров. Уже сегодня полеты из Краснодара выполняют 10 авиакомпаний по 8 внутренним и 8 международным направлениям, и география полетов будет расширяться, — отметили в пресс-службе аэропорта.

С 26 октября, с началом осенне-зимней навигации, в аэропорту Краснодара ожидают премьерные рейсы нескольких иностранных авиакомпаний, включая Flydubai (Дубай), FlyOne (Ереван) и Uzbekistan Airways (Ташкент). Также планируется открытие новых рейсов в Тель-Авив и Батуми.

Анастасия Фартыгина