Десятое заседание Комиссии Совфеда и Сената Узбекистана пройдет в Казани

В рамках визита запланирована обширная программа: посещение ИТ-парка им. Башира Рамеева, технополиса «Химград» и Иннополиса

Фото: Реальное время

Десятое юбилейное заседание Комиссии по сотрудничеству между Совфеда России и Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана состоится 15 октября в здании Госсовета Татарстана. Подготовку к мероприятию обсудили в ходе рабочего визита в Казань сенатора России, сопредседателя Комиссии Ильяса Умаханова.

В международном аэропорту «Казань» им. Габдуллы Тукая делегацию Совфеда во главе с Умахановым встретил председатель Комитета Госсовета республики по экономике, инвестициям и предпринимательству Рягат Хусаинов.

Как сообщили в парламенте Татарстана, заседание проведут сопредседатели Комиссии — первый заместитель председателя Комитета Совфеда России по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов и первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Садык Сафаев. В работе примет участие председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

В повестку заседания включены вопросы межпарламентского сотрудничества России и Узбекистана, законодательного сопровождения поставок аграрной продукции на российский рынок, активизации туристического обмена и развития межрегиональных связей. Отдельно планируется обсудить взаимодействие Татарстана с узбекистанскими партнерами и задачи по противодействию героизации нацизма.

В составе делегации Совфед — зампредседателя Комитета по международным делам Баир Жамсуев, заместитель председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров и член Комитета по федеративному устройству Надежда Ильина.

В рамках визита запланирована обширная программа: посещение ИТ-парка им. Башира Рамеева, технополиса «Химград» и Иннополиса, встреча с узбекской диаспорой в Доме дружбы народов, переговоры в Государственном комитете РТ по туризму, а также осмотр нового здания Татарского театра имени Г. Камала и Казанского Кремля.

Анастасия Фартыгина