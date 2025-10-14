Стали известны составы «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» на матч в Уфе

Хмелевский впервые сыграет против своей бывшей команды

Стали известны составы «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» на матч в Уфе. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

В составе «Ак Барса» выйдет нападающий Александр Хмелевский, в сентябре перешедший из «Салавата Юлаева». Американец впервые сыграет против своей бывшей команды. В воротах с первых минут начнет Михаил Бердин.

Состав «Ак Барса»: Бердин (Билялов); Яшкин — Семенов — Алистров, Лямкин — Миллер; Барабанов — Хмелевский — Денисенко, Карпухин — Марченко; Галимов — Сафонов — Биро, Фальковский — Князев; Дыняк — Фисенко — Кателевский, Замалтдинов.

У «Салавата Юлаева» вне состава остался Данил Алалыкин, а в воротах сыграет Александр Самонов. Вернулись в стартовые сочетания Илья Федотов, Артем Горшков и Даниил Петренко.



Состав «Салавата Юлаева»: Самонов (Вязовой); Ян — Родуолд — Хохлачев, Калинюк — Василевский; Сучков — Пименов — Кузнецов, Панин — Цулыгин; Федотов — Берлев — Жаровский, Зоркин — Кулик; Корбит — Ефремов — Горшков, Петренко, Варлов.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал ТНВ в 17:00 по московскому времени.

В сентябре «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в Казани со счетом 3:1 в первом «зеленом дерби» в сезоне. Команда Анвара Гатиятулина не побеждает в Уфе восемь игр подряд.

Зульфат Шафигуллин