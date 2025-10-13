Новости общества

Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 14 октября

17:48, 13.10.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции

Фото: Реальное время

Банк России опубликовал курс валют на вторник, 14 октября. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.

Евро подешевел на 0,13 рубля, доллар — на 0,33 рубля, юань — на 0,08 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 80,85 рубля;
  • евро — 93,92 рубля;
  • юань — 11,28 рубля.
Рената Валеева

