Минниханов переназначил Руслана Кабирова полпредом Татарстана в Туркменистане

Он занимает этот пост с 11 октября 2016 года

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о переназначении 40-летнего Руслана Кабирова полномочным представителем республики в Туркменистане. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кабиров, занимающий этот пост с 11 октября 2016 года, переназначен на должность полпреда РТ в Туркменистане еще на три года.

Руслан Кабиров слева. взято с сайта tatarstan.ru

Он родился 29 декабря 1984 года в Казани. В 2007 году окончил Академию управления ТИСБИ по специальности «международные отношения». Также обучался в Тишринском университете в Сирии, в Институте государственной службы им. Ли Кван Ю в Сингапуре, на Высших курсах иностранных языков МИД России, в РАНХиГС при президенте РФ.

Трудовую деятельность начал в 2007 году в Министерстве промышленности и торговли Татарстана специалистом отдела официального протокола. В дальнейшем занимал должности помощника министра промышленности и торговли РТ, исполняющего обязанности начальника отдела официального протокола Минпромторга Татарстана, помощника постоянного представителя РФ при Организации Исламская конференция в Джидде, Королевстве Саудовская Аравия. С мая 2012 года по октябрь 2016 года занимал должность первого заместителя министра промышленности и торговли Татарстана.

Рената Валеева